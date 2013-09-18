路透基点：广东包茂高速公路有限公司已获得68亿元人民币贷款

路透香港9月18日 - 消息人士称，广东包茂高速公路有限公司已获得68亿元人民币(11亿美元)20年期融资，用于包茂高速公路广东段的建设。

如此前的报道，此项贷款的利率为中国人民银行基准利率的100%。

包茂高速连接内蒙古包头市和广东省茂名市。广东段122公里的施工于6月25日启动，据媒体报道该段总投资额超过100亿元人民币，预计在2015年完工。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)