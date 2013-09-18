路透基点：广东包茂高速公路有限公司已获得68亿元人民币贷款

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透香港9月18日 - 消息人士称，广东包茂高速公路有限公司已获得68亿元人民币(11亿美元)20年期融资，用于包茂高速公路广东段的建设。
委托主办行中国国开行广东分行承贷37亿元人民币。中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国交通银行有加入，分别参贷2亿、5亿、4亿和2亿元人民币。
8月中旬签署了贷款协议。
如此前的报道，此项贷款的利率为中国人民银行基准利率的100%。
包茂高速连接内蒙古包头市和广东省茂名市。广东段122公里的施工于6月25日启动，据媒体报道该段总投资额超过100亿元人民币，预计在2015年完工。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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