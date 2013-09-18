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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 18:59 BJT

香港房地产：沙田九肚豪宅用地由百利保等以23.9亿港元投得，逊市场预期

路透香港9月18日 - 香港政府周三公布两幅住宅用地的招标结果，其中一幅位于新界沙田九肚的豪宅用地，由百利保 及旗下富豪酒店 以近23.9亿港元投得，低于市场预期，且每平方尺楼面地价比本月初开标的毗邻土地低18%，反映发展商对后市审慎。

九肚第56A区的沙田市地段第578号的土地的可建楼面面积约349,550平方尺，以中标价计相当于每平方尺楼面地价6,837港元；而本月初开标的毗邻579号土地，每平方尺楼面地价为8,382港元，由俊和发展 投得。

此前美联和中原测量师行分别预测578号土地的成交价为28亿港元和31.46亿港元。

今天开标的另一幅土地位于港岛湾仔适安街的内地段第9049号的土地，则以1.399亿港元批出予信和置业 ，每平方尺楼面地价为12,497港元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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