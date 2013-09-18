香港房地产：沙田九肚豪宅用地由百利保等以23.9亿港元投得，逊市场预期

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透香港9月18日 - 香港政府周三公布两幅住宅用地的招标结果，其中一幅位于新界沙田九肚的豪宅用地，由百利保 及旗下富豪酒店 以近23.9亿港元投得，低于市场预期，且每平方尺楼面地价比本月初开标的毗邻土地低18%，反映发展商对后市审慎。
九肚第56A区的沙田市地段第578号的土地的可建楼面面积约349,550平方尺，以中标价计相当于每平方尺楼面地价6,837港元；而本月初开标的毗邻579号土地，每平方尺楼面地价为8,382港元，由俊和发展 投得。
此前美联和中原测量师行分别预测578号土地的成交价为28亿港元和31.46亿港元。
今天开标的另一幅土地位于港岛湾仔适安街的内地段第9049号的土地，则以1.399亿港元批出予信和置业 ，每平方尺楼面地价为12,497港元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数