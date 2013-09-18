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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 19:24 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差进一步下滑，因需求疲弱

路透新加坡9月18日 - 亚洲柴油裂解价差周三进一步下滑，因地区需求仍疲弱，据业内消息人士称，越南主要燃料进口商决定放弃第四季进口。

据路透数据显示，10月柴油裂解价差下滑0.56美元，每桶较迪拜原油高出16.42美元。

据消息人士周三称，因库存充足且国内需求放缓，越南Petrolimex将放弃第四季柴油进口。

该消息补充道，该公司已决定放弃第四季的进口，且若有船货需求时，将会转向现货市场。

据消息人士透露，印尼Pertamina已完成第四季购买柴油长期合约，升水与上季相仿。

该公司第三季购买200,000桶柴油船货，较CFR报价每桶升水介于1.50-2.00美元。

现货交易中，航煤和柴油各成交一笔。

Neptune Energy自维多买入100,000桶航煤，较中东报价每桶升水1.70美元。

兴隆买入150,000桶含硫量500 ppm的柴油，船期定在10月8-12日，较新加坡10月8-14日的均价每桶升水0.2美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)

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