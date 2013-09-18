国际油市：亚洲柴油裂解价差进一步下滑，因需求疲弱

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透新加坡9月18日 - 亚洲柴油裂解价差周三进一步下滑，因地区需求仍疲弱，据业内消息人士称，越南主要燃料进口商决定放弃第四季进口。
据路透数据显示，10月柴油裂解价差下滑0.56美元，每桶较迪拜原油高出16.42美元。
据消息人士周三称，因库存充足且国内需求放缓，越南Petrolimex将放弃第四季柴油进口。
该消息补充道，该公司已决定放弃第四季的进口，且若有船货需求时，将会转向现货市场。
据消息人士透露，印尼Pertamina已完成第四季购买柴油长期合约，升水与上季相仿。
该公司第三季购买200,000桶柴油船货，较CFR报价每桶升水介于1.50-2.00美元。
现货交易中，航煤和柴油各成交一笔。
Neptune Energy自维多买入100,000桶航煤，较中东报价每桶升水1.70美元。
兴隆买入150,000桶含硫量500 ppm的柴油，船期定在10月8-12日，较新加坡10月8-14日的均价每桶升水0.2美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数