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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 20:03 BJT

国际油市：亚洲380CST燃料油现货价差连续第二日走强

路透9月18日 - 亚洲380CST燃料油现货价差周三连续第二日走强，至逾两周高点。

据路透数据，380CST现货价差报每吨负2.52美元。

兴隆和联合石化间的成交价格较新加坡报价每吨低约2美元。

上日相同船期的船货价格为每吨低4美元。

一交易消息人士称，联合石化给出的是目前市场中最低的售价。

交易商多有可能是持货观望，寄望未来数周的市场能走强，因有传言称西方的套利窗口已关闭。

现货交易中，兴隆自联合石化手中买入20,000吨380CST，船期定在10月3-7日，成交价格为每吨597美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)

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