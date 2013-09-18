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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 20:05 BJT

标题新闻：全球今年头七个月锌市场供给过剩70,000吨--ILZSG

国际铅锌研究小组(ILZSG)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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