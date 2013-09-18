表格：美国8月房屋开工上升0.9%，年率为89.1万户

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透9月18日 - 美国商务部公布：
* 美国8月建筑许可减少3.8%
* 美国8月房屋开工年率为89.1万户,预估为91.7万户
* 美国8月房屋开工上升0.9%
* 美国8月建筑许可年率为91.8万户,预估为95.0万户
经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:
变动百分比(%) 8月 7月 6月 13年8月/12年8月
房屋开工 0.9 5.7 -9.1 19.0
建筑许可 -3.8 3.9 -6.8 11.0
年率(千户) 8月 7月 6月 12年8月
房屋开工 891 883 835 749
建筑许可 918 954 918 827(完)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，为连续第二日因空头回补上扬，美国农业部周五将发布种植面积报告。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。