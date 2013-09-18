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市场报道 | 2013年 9月 18日 星期三 20:38 BJT

表格：美国8月房屋开工上升0.9%，年率为89.1万户

路透9月18日 - 美国商务部公布：

* 美国8月建筑许可减少3.8%

* 美国8月房屋开工年率为89.1万户,预估为91.7万户

* 美国8月房屋开工上升0.9%

* 美国8月建筑许可年率为91.8万户,预估为95.0万户

经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 8月 7月 6月 13年8月/12年8月

房屋开工　 0.9 5.7 -9.1 19.0

建筑许可 -3.8 3.9 -6.8 11.0

年率(千户) 8月 7月 6月 12年8月

房屋开工 　 891 883 835 749

建筑许可　 918 954 918 827(完)

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