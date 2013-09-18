美国FED：保持购债规模不变，担心部分领域成长仍然疲弱

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透华盛顿9月18日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三称，将继续以每月850亿美元的规模购买公债，令金融市场倍感意外，市场原本预期美联储将会宣布缩减经济刺激规模。
受财政政策和抵押贷款利率攀升的影响，经济仍面临压力，美联储决定保持现有刺激规模不变，但多数投资者已在股市和债市中消化了美联储将开始缩减刺激规模的预期。
美联储在政策声明中称，“委员会决定等到更多迹象显示经济成长可持续后，再调整购债规模。”堪萨斯城联储总裁乔治再次对政策决定持反对意见，称担心美联储利率政策会引发资产泡沫。
美联储主席贝南克将在1830 GMT举行记者会，阐述联储的政策考量。
在17位联邦公开市场委员会(FOMC)委员中有12位预计，联储将在2015年首次升息，尽管决策者预期失业率可能在明年某个时候回落到联储设定的升息门槛6.5%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，为连续第二日因空头回补上扬，美国农业部周五将发布种植面积报告。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。