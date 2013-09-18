美国股市: 道琼工业指数收升0.95%，Nasdaq指数上涨1.01%

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透纽约9月18日 - 美国股市周三上涨至纪录高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)保持每月850亿美元的购债规模不变，没有如市场预期的那样缩减刺激计划，刺激计划扶助美股今年上涨逾20%。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升147.21点，或0.95%，至15,676.94点；标准普尔500指数 收高20.76点，或1.22%，至1,725.52点。Nasdaq指数 收涨37.94点，或1.01%，至3,783.64点。
标普500指数和道指收在纪录高位，NASDAQ指数收在2000年9月来最高水平。
大部份市场人士原本预期美联储将把每月购债规模缩减大约100亿美元。(完)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，为连续第二日因空头回补上扬，美国农业部周五将发布种植面积报告。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。