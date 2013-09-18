美国股市: 道琼工业指数收升0.95%，Nasdaq指数上涨1.01%

路透纽约9月18日 - 美国股市周三上涨至纪录高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)保持每月850亿美元的购债规模不变，没有如市场预期的那样缩减刺激计划，刺激计划扶助美股今年上涨逾20%。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升147.21点，或0.95%，至15,676.94点；标准普尔500指数 收高20.76点，或1.22%，至1,725.52点。Nasdaq指数 收涨37.94点，或1.01%，至3,783.64点。

标普500指数和道指收在纪录高位，NASDAQ指数收在2000年9月来最高水平。