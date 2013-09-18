版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 06:39 BJT

****日韩经济指标预测--9月19日-9月26日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
       
  9月16日当周
       
  9月18日(三)
    GMT时间    经济指标/活动                             公布时段     预估值        前值
    2330       路透短观调查日本制造业景气判断指数             9月         --        正13
    2350       日本出口(较上年同期)                           8月     +14.5%      +12.2%
               进口(较上年同期)                                       +18.5%      +19.6%
               贸易收支(亿日圆)                                   逆差11,008  逆差10,240
    
  9月19日(四)
    GMT时间    经济指标/活动                             公布时段     预估值        前值    
    2350       日本投资外国债券(亿日圆)                      前周         --     卖超665
               外资投资日本股票(亿日圆)                                   --   买超1,854
    
  9月20日(五)
    暂无重要经济数据公布           
     
    
  9月23日当周     
    
  9月23日(一)
    暂无重要经济数据公布  
    
  9月24日(二)
    暂无重要经济数据公布  
    
  9月25日(三)
    暂无重要经济数据公布  
    
  9月26日(四)
    GMT时间    经济指标/活动                             公布时段     预估值        前值
    2300       韩国经常帐(亿美元)                             8月        --   盈余49.7亿
    2330       日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)    8月     -0.4%        +0.7%
               日本全国CPI(较上年同期)                                   --        +0.7%
               日本东京地区核心CPI(较上年同期)                9月     -0.2%        +0.4%
               日本东京地区CPI(较上年同期)                               --        +0.5%
    2350       日本投资外国债券(亿日圆)                      前周        --          --
               外资投资日本股票(亿日圆)                                  --          --
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐