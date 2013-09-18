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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 06:16 BJT

《日本重要政经日程》--9月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月18日(周三)

2330 - 9月路透短观调查日本制造业景气判断指数

2350 - 财务省公布8月清关能源进口数据

2350 - 8月贸易数据

9月19日(周四)

-- - 日本央行审议委员木内登英发表演说并召开记者会

0120 - 三个月贴现国库券标售

0635 - 日本央行总裁黑田东彦在年度证券公司会议上讲话(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 王兴亚)

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