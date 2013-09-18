《综述》美联储意外维持刺激政策不变，并降低经济展望

“我们可能今年晚些时候开始(缩减购债)。但即便如此，后续动作将取决于经济表现如何，”贝南克表示。“没有固定的时间表。但我6月所讲的基本框架的确没变。”

只有堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治持有不同意见，称她担心美联储低利率政策会导致金融泡沫。已获提名接任美国副财长一职的美联储理事拉斯金未参加此次会议。

美联储自2008年末以来一直维持利率在近零水准，旨在拉低借款成本的三轮大规模购债计划令资产负债表扩大两倍多，达到逾3.6万亿美元。

美联储重申，只要通胀没有升穿2.5%的风险，至少在失业率降至6.5%以前，都不会开始加息步伐。美国8月失业率为7.3%。