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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月18日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:        
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                83.11       +1.65       +2.03     1889925
 搜狐                                76.13       +8.37      +12.35     5301539
 网易                                73.96       -0.22       -0.30      623841
 百度                               145.70       +1.90       +1.32     2722746
 亚信科技                            11.56       +0.04       +0.35       43409
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        17.61       -0.07       -0.40     3088300
 联电                                 2.00       +0.03       +1.52      153498
 日月光                               4.65       +0.06       +1.31      105560
 硅品精密                             5.88       +0.00       +0.00      186785
 和信超媒体                           1.00       +0.00       +0.01        6961
 友达                                 3.88       +0.11       +2.92       61639
 中华电信                            32.27       +0.18       +0.56       33885
 台湾国际航电                        44.73       +0.31       +0.70     1593592
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            57.12       +0.48       +0.85      202252
 中国联通                            16.64       +0.41       +2.53      281137
 中国电信                            53.73       +0.21       +0.39       27208
 中芯国际                             3.59       +0.06       +1.70      132282
 电讯盈科                             4.26       -0.14       -3.18        5926
 

    (完)

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