《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月18日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 83.11 +1.65 +2.03 1889925 搜狐 76.13 +8.37 +12.35 5301539 网易 73.96 -0.22 -0.30 623841 百度 145.70 +1.90 +1.32 2722746 亚信科技 11.56 +0.04 +0.35 43409 台湾 台湾积体电路 17.61 -0.07 -0.40 3088300 联电 2.00 +0.03 +1.52 153498 日月光 4.65 +0.06 +1.31 105560 硅品精密 5.88 +0.00 +0.00 186785 和信超媒体 1.00 +0.00 +0.01 6961 友达 3.88 +0.11 +2.92 61639 中华电信 32.27 +0.18 +0.56 33885 台湾国际航电 44.73 +0.31 +0.70 1593592 香港 中国移动 57.12 +0.48 +0.85 202252 中国联通 16.64 +0.41 +2.53 281137 中国电信 53.73 +0.21 +0.39 27208 中芯国际 3.59 +0.06 +1.70 132282 电讯盈科 4.26 -0.14 -3.18 5926 (完)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数