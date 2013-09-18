拉美汇市：拉美货币上扬，受美联储推迟缩减购债激励

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透圣保罗/墨西哥城9月18日 - 周三在美联储意外宣布维持购债计划不变后，拉美股市扳回跌幅，拉美货币则上扬。
美联储称因美国经济存在一些不利状况，比如财政政策偏紧，抵押贷款利率上升，所以决定不缩减购债计划。
“短期来说，这明显利好新兴市场资产，”Capital Economics的首席新兴市场分析师Neil Shearing说。“那将成为明天的主题，市场亦将开始将预期调整为逐步缩减购债。”
MSCI明晟拉美股指 劲扬2.7%至3,428.45点。
巴西雷亚尔兑美元 跳涨2.49%至2.2030。巴西股市指标股指 上涨1.22%。
墨西哥披索兑美元 上涨1.84%至12.6910。(完)
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
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