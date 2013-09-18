全球航运：波罗的海干散货运价指数续升，海岬型船运费触及两年多高位

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透9月18日 - 波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数 周三继续涨势，海岬型船运价触及2010年后期以来最高水准。
干散货运价指数涨82点或4.71%至1,822点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升147点，或3.98%，至3,838点，为2010年11月11日以来最高。海岬型船舶日均获利上升2,483美元至35,428美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
“目前中国季节性补充库存活动将继续消化供应日益增多的铁矿石现货，至少短期如此，”船运经纪商Fearnleys在周报中指出。
“再加上相对稳定的铁矿石价格，这对海岬型船市场来说是有利的短期指标。”
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨36点或2.67%至1,385点。日均获利上涨290美元至11,106美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数