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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 06:41 BJT

全球航运：波罗的海干散货运价指数续升，海岬型船运费触及两年多高位

路透9月18日 - 波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数 周三继续涨势，海岬型船运价触及2010年后期以来最高水准。

干散货运价指数涨82点或4.71%至1,822点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升147点，或3.98%，至3,838点，为2010年11月11日以来最高。海岬型船舶日均获利上升2,483美元至35,428美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

“目前中国季节性补充库存活动将继续消化供应日益增多的铁矿石现货，至少短期如此，”船运经纪商Fearnleys在周报中指出。

“再加上相对稳定的铁矿石价格，这对海岬型船市场来说是有利的短期指标。”

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨36点或2.67%至1,385点。日均获利上涨290美元至11,106美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)

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