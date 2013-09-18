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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 06:48 BJT

全球外汇市场9月19日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月18日(三)

2245 - 新西兰第二季国内生产总值(GDP)

2330 - 路透短观调查日本9月制造业景气判断指数

2350 - 日本8月进出口和贸易收支

9月19日(四)

-- - 日本央行审议委员木内登英发表讲话

0600 - 瑞士8月贸易收支

0635 - 日本央行总裁黑田东彦在年度证券公司会议上讲话

0830 - 英国8月零售销售

1000 - 英国工业联盟(CBI)9月总工业订单差值

1230 - 美国第二季经常帐

1230 - 美国一周初请失业金人数

1230 - 美国财政部房屋金融政策顾问Michael Stegman参加有关住房问题的会议

1400 - 美国9月费城联邦储备银行制造业指数

1400 - 美国8月领先指标

1400 - 美国8月成屋销售

1620 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托讲话

1745 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在美国商会就全球经济和IMF的作用讲话

2030 - 美联储一周资产负债表

2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)8月订单出货比

2350 - 日本一周资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)

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