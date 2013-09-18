全球外汇市场9月19日主要消息

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月18日(三)
2245 - 新西兰第二季国内生产总值(GDP)
2330 - 路透短观调查日本9月制造业景气判断指数
2350 - 日本8月进出口和贸易收支
9月19日(四)
-- - 日本央行审议委员木内登英发表讲话
0600 - 瑞士8月贸易收支
0635 - 日本央行总裁黑田东彦在年度证券公司会议上讲话
0830 - 英国8月零售销售
1000 - 英国工业联盟(CBI)9月总工业订单差值
1230 - 美国第二季经常帐
1230 - 美国一周初请失业金人数
1230 - 美国财政部房屋金融政策顾问Michael Stegman参加有关住房问题的会议
1400 - 美国9月费城联邦储备银行制造业指数
1400 - 美国8月领先指标
1400 - 美国8月成屋销售
1620 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托讲话
1745 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在美国商会就全球经济和IMF的作用讲话
2030 - 美联储一周资产负债表
2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)8月订单出货比
2350 - 日本一周资本流动数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数