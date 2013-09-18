欧洲经济指标预测--9月19日-9月26日****

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月16日当周 9月19日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差23.80 0730 瑞士利率目标区间 第三季 0-0.25% 0-0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 8月 +0.4% +1.1% 英国零售销售(较上年同期) +3.3% +3.0% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 正2 0 9月20日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 7月 -- +3.20% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -1.10% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 7月 -- +0.10% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -5.10% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 120 -16.4 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余196.4 1400 欧元区消费者信心指数 9月 负14.5 负15.6 9月23日当周 9月23日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 49.7 Markit服务业PMI -- 48.9 Markit综合PMI -- 48.8 0728 德国Markit制造业PMI 9月初值 -- 51.8 Markit服务业PMI -- 52.8 Markit综合PMI -- 53.4 0758 欧元区Markit制造业PMI 9月初值 -- 51.4 Markit服务业PMI -- 50.7 Markit综合PMI -- 51.5 0800 意大利薪资指数(较前月) 8月 -- +0.10% (较上年同期) -- +1.5% 9月23日－10月3日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房屋价格 (较前月) 9月 -- +0.6% (较上年同期) -- +3.5% 9月24日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 -- 107.5 现况指数 -- 112.0 预期指数 -- 103.3 9月25日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 8月 -- 1.41 0600 德国GfK消费者信心指数 10月 -- 6.9 0645 法国企业景气指数 9月 -- 98 0800 意大利消费者信心指数 9月 -- 98.3 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 -- 正27 9月26日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国消费者信心 9月 -- 84 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 -- +2.2% 民间贷款 -- -1.9% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.5% 0830 意大利经季节调整零售销售(经季节调整/较前月) 7月 -- -0.20% 未经季节调整零售销售(未经季节调整/较上年同期) -- -3.00% 0830 英国经常帐(亿英镑) 第二季 -- 赤字145.1 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- +0.7% 英国国内生产总值(GDP)(较上年同期) -- +1.5% 2301 英国GfK消费者信心指数 9月 -- 负13 9月26日－9月30日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -- -1.4% (较上年同期) -- +2.3% (完)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，为连续第二日因空头回补上扬，美国农业部周五将发布种植面积报告。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。