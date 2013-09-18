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市场报道 | 2013年 9月 19日 星期四 06:56 BJT

****欧洲经济指标预测--9月19日-9月26日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   
   
    9月16日当周
            
 9月19日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0600     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                                 8月           --    顺差23.80
 0730     瑞士利率目标区间                                  第三季      0-0.25%      0-0.25%
 0830     英国零售销售(较前月)                                 8月        +0.4%        +1.1%
          英国零售销售(较上年同期)                                        +3.3%        +3.0%
 1000     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                      9月          正2            0
              
 9月20日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0800     意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                   7月           --       +3.20%
              工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                             --       -1.10%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                   7月           --       +0.10%
              工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                             --       -5.10%
 0830     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                     8月          120        -16.4
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                                 --    盈余196.4
 1400     欧元区消费者信心指数                                 9月       负14.5       负15.6
 
  9月23日当周
        
  9月23日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段     预估值     前值    
    0658     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             9月初值         --     49.7
                Markit服务业PMI                                              --     48.9
                Markit综合PMI                                                --     48.8
    0728     德国Markit制造业PMI                             9月初值         --     51.8
                Markit服务业PMI                                              --     52.8
                Markit综合PMI                                                --     53.4
    0758     欧元区Markit制造业PMI                           9月初值         --     51.4
                Markit服务业PMI                                              --     50.7
                Markit综合PMI                                                --     51.5
    0800     意大利薪资指数(较前月)                              8月         --   +0.10%
                         (较上年同期)                                        --    +1.5%
    
  9月23日－10月3日
    GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段     预估值     前值    
    0600     英国Nationwide房屋价格 (较前月)                     9月         --    +0.6%
                         (较上年同期)                                        --    +3.5%
    
  9月24日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段     预估值     前值
    0800     德国Ifo企业景气判断指数                             9月         --    107.5
                            现况指数                                         --    112.0
                            预期指数                                         --    103.3 
    
  9月25日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段     预估值     前值
    0600     瑞士瑞银集团(UBS)指标                               8月         --     1.41
    0600     德国GfK消费者信心指数                              10月         --      6.9
    0645     法国企业景气指数                                    9月         --       98
    0800     意大利消费者信心指数                                9月         --     98.3
    1000     英国工业联盟(CBI)零售销售差值                       9月         --     正27
    
  9月26日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段     预估值     前值
    0645     法国消费者信心                                     9月          --       84
    0800     欧元区M3货供额(较上年同期)                         8月          --    +2.2%
                  民间贷款                                                   --    -1.9%
                  M3三个月移动平均年增长率                                   --    +2.5%
    0830     意大利经季节调整零售销售(经季节调整/较前月)        7月          --   -0.20%
                   未经季节调整零售销售(未经季节调整/较上年同期)             --   -3.00%
    0830     英国经常帐(亿英镑)                              第二季          -- 赤字145.1
             英国国内生产总值(GDP)(较前季)               第二季终值          --    +0.7%
             英国国内生产总值(GDP)(较上年同期)                               --    +1.5% 
    2301     英国GfK消费者信心指数                              9月          --     负13
    
  9月26日－9月30日
    GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段     预估值     前值
    0600     德国实质零售销售(较前月)                           8月          --    -1.4%
                             (较上年同期)                                    --    +2.3%
    
    (完)

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