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货币新闻 | 2013年 9月 19日 星期四 07:14 BJT

澳新汇市：新西兰元接近四个月高点，此前公布的GDP数据好于预期

路透悉尼9月19日 - 新西兰元兑美元 大幅上扬，此前新西兰公布的GDP数据好于预期。

新西兰元升0.005美元至0.8375美元，非常接近美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外宣布延迟缩减购债后创下的四个月高点0.8383美元。

新西兰元最新报0.8368美元，自周三以来已经涨逾0.015美元，正升向2013年高点0.8676美元。(完)

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