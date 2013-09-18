澳新汇市：新西兰元接近四个月高点，此前公布的GDP数据好于预期

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透悉尼9月19日 - 新西兰元兑美元 大幅上扬，此前新西兰公布的GDP数据好于预期。
新西兰元升0.005美元至0.8375美元，非常接近美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外宣布延迟缩减购债后创下的四个月高点0.8383美元。
新西兰元最新报0.8368美元，自周三以来已经涨逾0.015美元，正升向2013年高点0.8676美元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 张荻)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，为连续第二日因空头回补上扬，美国农业部周五将发布种植面积报告。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。