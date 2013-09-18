重发-表格：新西兰第二季经季调后GDP较前季成长0.2%，预估为成长0.1%

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
(重发以跟上红条)
路透惠灵顿9月19日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.2%，较上年同期增长2.5%。
路透调查预估为较前季成长0.1%，较上年同期成长2.1%。新西兰央行在9月货币政策声明中预估第二季GDP增幅为0.4%。
(括号内为修正前的数值)
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GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第二季 第一季 2012年第二季
+0.2% +0.4%(+0.3%) +0.4% ---------------------------------------------------------------
GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第二季 第一季 2012年第二季
+2.5% +2.7% (+2.4%) +2.5% ---------------------------------------------------------------
实质年平均变动 *
第二季 第一季 2012年第二季
+2.7% +2.5% +2.4% ---------------------------------------------------------------
GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):
第二季 第一季 2012年第二季
+0.1% +0.3% +0.4% ---------------------------------------------------------------
GDP按年变动(根据支出计算,经季节和通胀调整):
第二季 第一季 2012年第二季
+2.4% +2.7% +3.0% ---------------------------------------------------------------
* 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和，然后以百分比形式表示。
新西兰统计局称，第三季GDP数据将于12月19日公布。(完) (编译 徐文焰；审校 张涛)
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