版本:
中国
货币新闻 | 2013年 9月 19日 星期四 07:06 BJT

重发-表格：新西兰第二季经季调后GDP较前季成长0.2%，预估为成长0.1%

(重发以跟上红条)

路透惠灵顿9月19日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.2%，较上年同期增长2.5%。

路透调查预估为较前季成长0.1%，较上年同期成长2.1%。新西兰央行在9月货币政策声明中预估第二季GDP增幅为0.4%。

(括号内为修正前的数值)

---------------------------------------------------------------

GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第二季 第一季 2012年第二季

+0.2% +0.4%(+0.3%) +0.4% ---------------------------------------------------------------

GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第二季 第一季 2012年第二季

+2.5% +2.7% (+2.4%) +2.5% ---------------------------------------------------------------

实质年平均变动 *

第二季 第一季 2012年第二季

+2.7% +2.5% +2.4% ---------------------------------------------------------------

GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):

第二季 第一季 2012年第二季

+0.1% +0.3% +0.4% ---------------------------------------------------------------

GDP按年变动(根据支出计算,经季节和通胀调整):

第二季 第一季 2012年第二季

+2.4% +2.7% +3.0% ---------------------------------------------------------------

* 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和，然后以百分比形式表示。

新西兰统计局称，第三季GDP数据将于12月19日公布。(完) (编译 徐文焰；审校 张涛)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐