重发-表格：新西兰第二季经季调后GDP较前季成长0.2%，预估为成长0.1%

路透惠灵顿9月19日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.2%，较上年同期增长2.5%。

路透调查预估为较前季成长0.1%，较上年同期成长2.1%。新西兰央行在9月货币政策声明中预估第二季GDP增幅为0.4%。

(括号内为修正前的数值)

* 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和，然后以百分比形式表示。