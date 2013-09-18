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债券 | 2013年 9月 19日 星期四 06:59 BJT

《美国重要政经日程》--9月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金数据

1230 - 商务部公布第二季经常帐

1230 - 农业部公布一周出口销售数据

1400 - 房贷美公布一周抵押贷款利率

1400 - 美国经济谘商会公布8月领先指标

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布8月成屋销售数据

1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储备

1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售

1700 - 财政部标售10年期通胀保值债券

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张涛)

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