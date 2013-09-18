《美国重要政经日程》--9月19日

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金数据
1230 - 商务部公布第二季经常帐
1230 - 农业部公布一周出口销售数据
1400 - 房贷美公布一周抵押贷款利率
1400 - 美国经济谘商会公布8月领先指标
1400 - 全美不动产协会(NAR)公布8月成屋销售数据
1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储备
1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售
1700 - 财政部标售10年期通胀保值债券
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张涛)
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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