《美国重要政经日程》--9月19日

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑

路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。