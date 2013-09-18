路透短观调查：日本9月制造业景气判断指数下滑，因新兴市场成长放缓

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
**上调消费税**
9月服务业景气判断指数降至正20，8月创下2007年4月以来高点正23。该指数到12月可望反弹至正23。
与三个月前相比，制造业景气判断指数下跌3点，服务业景气判断指数持平，预示日本央行10月1日将发布的季度短观调查结果料显示增长乏力。
日本央行7月短观报告显示，4-6月制造业景气判断指数转为正值，为近两年以来首见，而且预计将进一步攀升。
日本央行在本月稍早还上调对经济的评估，称经济正温和复苏。然而路透短观调查结果显示，许多企业称其并未感受到经济正在全面复苏。
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，为连续第二日因空头回补上扬，美国农业部周五将发布种植面积报告。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。