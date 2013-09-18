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货币新闻 | 2013年 9月 19日 星期四 07:54 BJT

路透短观调查：日本9月制造业景气判断指数下滑，因新兴市场成长放缓

**上调消费税**

9月服务业景气判断指数降至正20，8月创下2007年4月以来高点正23。该指数到12月可望反弹至正23。

与三个月前相比，制造业景气判断指数下跌3点，服务业景气判断指数持平，预示日本央行10月1日将发布的季度短观调查结果料显示增长乏力。

日本央行7月短观报告显示，4-6月制造业景气判断指数转为正值，为近两年以来首见，而且预计将进一步攀升。

日本央行在本月稍早还上调对经济的评估，称经济正温和复苏。然而路透短观调查结果显示，许多企业称其并未感受到经济正在全面复苏。

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