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货币新闻 | 2013年 9月 19日 星期四 08:00 BJT

路透短观调查：日本9月制造业景气判断指数下滑，因新兴市场成长放缓

纺织/造纸和食品等行业也抱怨日圆贬值引起原材料成本上涨。

“日元贬值推动我们的利润改善，但这种情况不一定好，因为以日圆计算的销售保持好坏不一，”一家电机制造商表示。

“经济可能处于复苏趋势，但中低收入者正勒紧裤带，因为他们担心消费税提高且收入基本没有改善，”一位家纺织品制造商称。

日本经济第二季经济环比年率为增长3.8%，主要受到强劲的消费者支出推动，这也提高了安倍晋三继续按计划明年提高消费税的可能性。

安倍晋三料将在10月初做出关于消费税的决定，日本央行的短观调查报告将是其决策前考虑的诸多因素之一。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)

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