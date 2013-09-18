《美国上市公司业绩公布日程表》--9月19日

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
汤森路透9月18日 - 以下为标准普尔500企业中将于9月19日(周四)公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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9月19日 BMO Q1 FY14 ConAgra Foods 0.40 13 0.44
9月19日 AMC Q1 2014 Cintas Corp. 0.63 12 0.60
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 张涛)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
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