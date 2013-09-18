《综述》美国8月独栋房屋开工与建筑许可上升，表明市场复苏仍具韧性

“房屋建筑活动在抵押贷款利率上升的环境下似乎保持了较高水平，这很可能归功于基本面强劲的支持--库存较少且新家庭组建速度稳定，”苏格兰皇家银行的分析师Guy Berger称。

近期抵押贷款利率攀升，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)会放慢购债速度。但联储周三意外维持刺激政策不变，并表示担心最近数月的借款成本急升可能阻碍经济增长。

美股在联储声明公布后上升，标准普尔500指数 触及纪录高位。美元兑欧元跌至七个月低点，而美国公债价格亦大涨。

浏览房屋开工图表请点选：link.reuters.com/gyh24t

美国抵押贷款银行协会(MBA)发布的另一份报告显示，上周购房抵押贷款申请增长，因利率由2013年高点回落。

虽然住宅建设仅占国内生产总值(GDP)的3.1%，但据分析师估算，每建造一户独栋房屋，就能创造三个可持续一年的工作机会。