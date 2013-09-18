南非汇市：美联储公布决议前兰特兑美元在窄幅区间交投

路透约翰内斯堡9月18日 - 南非兰特兑美元周三在窄幅区间内交投，不过交易商为美联储公布政策决议后可能出现的抛压做好准备。

南非通胀和零售数据公布后，兰特与公债几无变动，尤其是数据证实了南非央行周四将维持利率不变的预期。

1612GMT时，兰特兑美元 报9.8160，较周二纽约收盘位仅下滑0.11%。

“今天市场的波动区间很狭窄，不仅兰特这样，主要货币都这样，”Bidvest Bank的首席交易员Ion de Vleeschauwer说。

南非公债较前日收盘位几无变动。