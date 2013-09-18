南非汇市：美联储公布决议前兰特兑美元在窄幅区间交投

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透约翰内斯堡9月18日 - 南非兰特兑美元周三在窄幅区间内交投，不过交易商为美联储公布政策决议后可能出现的抛压做好准备。
南非通胀和零售数据公布后，兰特与公债几无变动，尤其是数据证实了南非央行周四将维持利率不变的预期。
1612GMT时，兰特兑美元 报9.8160，较周二纽约收盘位仅下滑0.11%。
“今天市场的波动区间很狭窄，不仅兰特这样，主要货币都这样，”Bidvest Bank的首席交易员Ion de Vleeschauwer说。
南非公债较前日收盘位几无变动。
2026年到期的南非指标公债 收益率持平于8.155%，2015年到期的公债 收益率下跌1基点，报6.06%。(完)
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
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