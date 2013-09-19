日本政经：首相安倍晋三要求分两步下调企业税--日经新闻

路透9月19日 - 日本经济新闻引述消息人士称，日本首相安倍晋三已经要求财务大臣麻生太郎将分两步下调企业税纳入刺激措施。如果明年4月按计划提高消费税，则将推出相应的刺激措施。

该报导引述多位消息人士称，安倍晋三周三向麻生太郎表示，“需要大幅下调企业税。”

该报称，安倍晋三计划的第一部分是提前一年结束与2011年3月大地震相关的一项特别重建税。

目前，这项10%的企业税附加部分计划于2014财年底结束。

该报还称，安倍晋三还要求麻生太郎制定清晰的中长期计划，在2015财年或之后将日本的现行企业税率降至与其他主要国家同等水平。

但是该报表示，据信麻生太郎对此计划表示了犹豫，他称结束企业的重建税可能引发灾区不满，并有损在2015财年把该国基础财政收支赤字减半的努力。

该报称，安倍和麻生太郎料将最早于周五再度讨论此事。