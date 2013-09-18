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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 07:34 BJT

《全球汇市》美联储未削减刺激规模，美元承压

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3514      1.3521       -0.05       +2.43      1.3194
 美元/日圆                            98.27       97.93       +0.35      +13.29       86.74
 欧元/日圆                           132.80      132.41       +0.29      +16.02      114.46
 美元/瑞郎                           0.9129      0.9120       +0.10       -0.28      0.9155
 英镑/美元                           1.6123      1.6144       -0.13       -0.79      1.6251
 美元/加元                           1.0224      1.0217       +0.07       +3.05      0.9921
 澳元/美元                           0.9495      0.9517       -0.23       -8.64      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8379      0.8367       +0.14       +1.16      0.8283
 澳元/日圆                           93.300      93.200       +0.11       +3.52      90.130
 新西兰元/日圆                       82.350      81.940       +0.50      -41.52     140.820
 英镑/日圆                           158.43      158.10       +0.21      +12.51      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1321      1.1364       -0.38       -9.72      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)

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