《全球汇市》美联储未削减刺激规模，美元承压

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3514 1.3521 -0.05 +2.43 1.3194 美元/日圆 98.27 97.93 +0.35 +13.29 86.74 欧元/日圆 132.80 132.41 +0.29 +16.02 114.46 美元/瑞郎 0.9129 0.9120 +0.10 -0.28 0.9155 英镑/美元 1.6123 1.6144 -0.13 -0.79 1.6251 美元/加元 1.0224 1.0217 +0.07 +3.05 0.9921 澳元/美元 0.9495 0.9517 -0.23 -8.64 1.0393 新西兰元/美元 0.8379 0.8367 +0.14 +1.16 0.8283 澳元/日圆 93.300 93.200 +0.11 +3.52 90.130 新西兰元/日圆 82.350 81.940 +0.50 -41.52 140.820 英镑/日圆 158.43 158.10 +0.21 +12.51 140.82 澳元/新西兰元 1.1321 1.1364 -0.38 -9.72 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数