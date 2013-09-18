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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 07:43 BJT

金砖国家：9月18日股汇市收盘纵览

路透9月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月18日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报1,000.99点。

中国股市：沪综指缩量小幅收升，中秋节前市场谨慎观望

香港股市：连续第二日收低，观望美联储决议

中国汇市：人民币近收平盘，美联储缩减QE预期令市场谨慎

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拉美股市：巴西股市下滑，因投资者等待稍晚的美联储决议。指标Bovespa指数 中断三日连涨，下跌0.18%，至54,172.17点。

拉美汇市：拉美货币上扬，受美联储推迟缩减购债激励

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南非股市：下跌，因美联储公布决议前投资者锁定获利。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下滑0.87%，报38,832.74点。综合指数 跌0.89%至43,371.44点。

南非汇市：美联储公布决议前兰特兑美元在窄幅区间交投

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印度股市：上涨近1%，连续第二日上涨，因外资持续买进。在美联储稍晚公布决议前，防御性类股上升。指标BSE指数 收升0.8%或158.13点，报19,962.16点，连续第二日上涨。NSE指数 升0.84%或49.25点，报5,899.45点。

印度汇市：印度卢比收盘基本持稳，在美联储稍晚政策会议结果出炉前，谨慎情绪蔓延，但国内股市和其他亚洲货币上涨带来很大帮助。卢比兑美元 收报63.38/39，周二收盘价63.37/38。该货币对步入63.04-63.45交投区间，日内成交清淡。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,429.620点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.65%至792.63点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨1.25%，报31.8215卢布；卢布兑欧元 升0.02%，报42.99卢布。(完) (整理 王翔琼；审校 于春红)

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