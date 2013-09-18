金砖国家：9月18日股汇市收盘纵览

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透9月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月18日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报1,000.99点。
中国股市：沪综指缩量小幅收升，中秋节前市场谨慎观望
香港股市：连续第二日收低，观望美联储决议
中国汇市：人民币近收平盘，美联储缩减QE预期令市场谨慎
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拉美股市：巴西股市下滑，因投资者等待稍晚的美联储决议。指标Bovespa指数 中断三日连涨，下跌0.18%，至54,172.17点。
拉美汇市：拉美货币上扬，受美联储推迟缩减购债激励
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南非股市：下跌，因美联储公布决议前投资者锁定获利。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下滑0.87%，报38,832.74点。综合指数 跌0.89%至43,371.44点。
南非汇市：美联储公布决议前兰特兑美元在窄幅区间交投
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印度股市：上涨近1%，连续第二日上涨，因外资持续买进。在美联储稍晚公布决议前，防御性类股上升。指标BSE指数 收升0.8%或158.13点，报19,962.16点，连续第二日上涨。NSE指数 升0.84%或49.25点，报5,899.45点。
印度汇市：印度卢比收盘基本持稳，在美联储稍晚政策会议结果出炉前，谨慎情绪蔓延，但国内股市和其他亚洲货币上涨带来很大帮助。卢比兑美元 收报63.38/39，周二收盘价63.37/38。该货币对步入63.04-63.45交投区间，日内成交清淡。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,429.620点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.65%至792.63点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨1.25%，报31.8215卢布；卢布兑欧元 升0.02%，报42.99卢布。(完) (整理 王翔琼；审校 于春红)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数