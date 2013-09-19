《热点透视》美联储维持购债规模不变，等同于增加货币刺激

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson 和 Richard Beales 编译 朱晓军

路透纽约9月18日 - 尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员此前的表态均暗示要缩减购债，但是周三却给了市场一个惊喜，决定继续维持850亿美元的月度购债计划。美联储在美国时间下午2点公布决议，标普500指数在4点收盘时上涨1.2%创记录新高，10年期美国公债收益率(殖利率)下跌0.14个百分点，而黄金飙升4.2%。

美联储只要暂时维持购债规模不变，就相当于美联储主席贝南克在增加货币刺激。这是因为美联储在一年前开始本轮购债以来，政府借款和抵押融资额均已减少。

根据美国证券行业和金融市场协会的数据，今年前八个月的美债月均发行量为1,680亿美元，较去年同期下降16%。美国平均月度赤字--反映政府新增借款情况的较好指标--今年从去年的1,050亿美元下降至580亿美元。通过每月继续购入450亿美元公债，美联储目前吸纳了78%的公债净发行量，这个比例在本轮购债行动开始时为43%。

住房融资机构的债券发行量下降，而今年8月发售的机构抵押支持债券(MBS)多于去年同期。两项加起来总量持平。加上总的公债发行额，今年这三种债券的月度平均发行额保持在3,590亿美元，较去年同期减少近10%，但美联储的购债规模却保持不变。

贝南克曾经表示，美联储的总债务持有量数据比债务流动数据更有意义，但这个总量也在增长。截至9月12日，美联储的资产负债表触及3.7万亿(兆)美元，高于一年前的2.9万亿美元。