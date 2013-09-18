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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 07:56 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超140万股

路透东京9月19日 - 以下为日本股市周四开市前，六家外资券商的下单情况：       
                        
 日股(单位：百万股)
 
 买单              16.6
 卖单              15.2
   -----------------
 净买单             1.4
   (完)

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