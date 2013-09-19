《美国金融分析》银行信贷增长乏力，表明缩减刺激举措时机未到

“在流动性已经非常充足的银行体系中增加更多的流动性，没有任何意义，而抽走流动性也不会有什么问题，”富国银行的Pylos说。

不过，由于经济不温不火地复苏，美联储可能会放慢购债行动。美国8月失业率降至四年半低点7.3%，但很大程度上是因为找工作的美国人减少了，就业参与率降至1978年以来低点。

其它显示经济疲弱的迹象还包括，7月消费者支出、新屋销售和耐久财订单纷纷走软。

与银行业吸纳的存款数量相比，其贷款增长愈显疲弱。根据瑞士信贷编制的数据，美国八家以资产计最大的银行今年第二季的存贷比为81.4%，远低于2008年第二季时的104.2%，甚至不如2009年第二季的92.3%，当时正是本次经济衰退的低谷。

银行贷款是“货币政策传导的重要通道之一，而这个通道似乎堵塞了，没有在发挥作用，”美银美林的Harris说。

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