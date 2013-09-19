路透调查：美联储推迟缩减刺激措施，分析师对政策调整时机难以确定

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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“他们格外关切利率已经上升的幅度，及财政政策的进一步收紧。一旦这些问题解决了，他们将开始启动缩减刺激政策的程序，”大和证券美国首席分析师Michael Moran称。
美联储强调将依赖未来的经济数据，这使分析师难以猜测缩减购债计划的时间。
“只是高度强调数据的重要性，会使预测困难得多，而且随时要作出调整，”纽约Jefferies & Co的分析师Thomas Simons表示。
“暂不缩减刺激政策的决定似乎与利率上升有关。他们目前担心利率攀升可能削弱经济动能。在他们下次暗示缩减刺激政策后，利率会再次上升，那么届时他们还会延后缩减政策吗？”苏格兰皇家银行分析师Omair Sharif问道。
虽然美联储的货币政策委员会将于10月开会，但一些分析师强调，美联储不大可能在这次会议上宣布缩减购债规模，因为美联储主席会后不召开记者会。
法国兴业银行分析师Aneta Markowska称，如果美联储计划召开记者会，将被视为即将宣布缩减刺激政策的暗示，随后则会以美联储不想看到的方式搅动金融市场。
12月的会议之后将召开记者会。
本次调查访问了21家美国初级交易商，但不是全部给出了回覆。(完) (编译 于春红/王翔琼；审校 徐文焰)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03