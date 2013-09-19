路透调查：美联储推迟缩减刺激措施，分析师对政策调整时机难以确定

“他们格外关切利率已经上升的幅度，及财政政策的进一步收紧。一旦这些问题解决了，他们将开始启动缩减刺激政策的程序，”大和证券美国首席分析师Michael Moran称。

美联储强调将依赖未来的经济数据，这使分析师难以猜测缩减购债计划的时间。

“只是高度强调数据的重要性，会使预测困难得多，而且随时要作出调整，”纽约Jefferies & Co的分析师Thomas Simons表示。

“暂不缩减刺激政策的决定似乎与利率上升有关。他们目前担心利率攀升可能削弱经济动能。在他们下次暗示缩减刺激政策后，利率会再次上升，那么届时他们还会延后缩减政策吗？”苏格兰皇家银行分析师Omair Sharif问道。

虽然美联储的货币政策委员会将于10月开会，但一些分析师强调，美联储不大可能在这次会议上宣布缩减购债规模，因为美联储主席会后不召开记者会。

法国兴业银行分析师Aneta Markowska称，如果美联储计划召开记者会，将被视为即将宣布缩减刺激政策的暗示，随后则会以美联储不想看到的方式搅动金融市场。

12月的会议之后将召开记者会。