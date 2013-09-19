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债券 | 2013年 9月 19日 星期四 08:31 BJT

美国政经：白宫官员称，叶伦在美联储主席职位竞争中领跑

路透华盛顿9月18日 - 美国一名白宫官员周三称，美国联邦储备理事
会(美联储/FED)副主席叶伦在联储主席职位的竞争中领跑，这说明在政府
前经济顾问暨克林顿政府财长萨默斯退出后，白宫的策略有所改变。
    
    由于贝南克的任期到明年1月即将结束，而且直至今年底国会的议事
日程排得很满，总统奥巴马料将迅速提名美联储主席人选。白宫发言人卡
尼(Jay Carney)周一表示，最快下周就可能宣布获提名人。
    
    如果获得提名，现年67岁的叶伦将须得到参议院的提名确认。
    
    她受到民主党议员的有力支持，其中包括参议院金融委员会中几位民
主党议员。
    
    参议院金融委员会成员、重量级参议员舒默(Charles Schumer)也加
入支持叶伦的行列。“我认为总统应当选择叶伦，”他说。
    
    一名参议院民主党助手称，白宫正就美联储事宜接触参议员，对话中
提及叶伦的名字，这进一步显示可能很快宣布美联储主席提名人选。(完)

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