美国政经：白宫官员称，叶伦在美联储主席职位竞争中领跑

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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路透华盛顿9月18日 - 美国一名白宫官员周三称，美国联邦储备理事 会(美联储/FED)副主席叶伦在联储主席职位的竞争中领跑，这说明在政府 前经济顾问暨克林顿政府财长萨默斯退出后，白宫的策略有所改变。 由于贝南克的任期到明年1月即将结束，而且直至今年底国会的议事 日程排得很满，总统奥巴马料将迅速提名美联储主席人选。白宫发言人卡 尼(Jay Carney)周一表示，最快下周就可能宣布获提名人。 如果获得提名，现年67岁的叶伦将须得到参议院的提名确认。 她受到民主党议员的有力支持，其中包括参议院金融委员会中几位民 主党议员。 参议院金融委员会成员、重量级参议员舒默(Charles Schumer)也加 入支持叶伦的行列。“我认为总统应当选择叶伦，”他说。 一名参议院民主党助手称，白宫正就美联储事宜接触参议员，对话中 提及叶伦的名字，这进一步显示可能很快宣布美联储主席提名人选。(完)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03