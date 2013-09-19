《汇市简讯》英镑/美元短线超买，但趋势看涨

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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* 在英国央行会议记录显示投票结果为9：0后初步走强--在美联储公布决议后上涨
* 开盘涨1.5%，5、10和20日移动均线向上，动能指标亦增强
* 波林格区间扩大--看涨，目标是1月高点1.6380
* 短线超买，波林格上档在1.6097，但趋势看多
* 美联储会议前的低点1.5960和纽约高点1.6164分别是初步支撑位及阻力位
* 图表：link.reuters.com/wac33v (完)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。