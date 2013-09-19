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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 08:36 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆开展新的上升行情

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* 反复测试三角形趋势线

* 多头料保卫这个水准--现在新的涨势正在展开

* 多月的三角形整理，为涨向2009年高点139奠定基础

* 5月高点133.82上方的停止单可能推动涨势加速

* 5月高点上方没有什么阻力--上行阻力最小

* 图表：link.reuters.com/jec33v(完)

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