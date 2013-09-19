《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月19日

路透香港9月19日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7. 7536港元 ) 美股道琼工业指数周三收高147.21或0.95%，报15676.94点。因此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)保 持每月850亿美元的购债规模不变，没有如市场预期的那样缩减刺激计划。刺激计划扶助美股今年上涨逾20%。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 210.870 2.09 22491 16.350 2.32 中国铝业 9.440 2.83 90686 2.928 5.70 中国移动 57.120 0.85 202252 88.577 1.40 中国人寿 41.400 1.87 65684 21.400 2.64 中石油 115.230 2.24 49256 8.934 2.23 中石化 80.870 1.95 48146 6.270 2.29 汇丰控股 56.840 2.69 314611 88.143 2.25 中电信 53.730 0.39 27208 4.166 2.86 中国联通 16.640 2.53 281137 12.902 1.59 兖州煤业 10.740 6.13 97568 8.327 3.96 华能国际 40.310 0.27 23144 7.814 2.01 南方航空 20.280 1.35 7040 3.145 2.44 东方航空 17.690 1.67 6796 1.372 -49.39 中芯国际 3.590 1.70 132282 0.557 5.04 (完) (整理 赵红梅)