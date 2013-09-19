全球金市：黄金接近一周高点，因美联储维持购债规模不变

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
美联储主席贝南克拒绝承诺在今年开始缩减购债，相反强调该计没有固定的时间表。早在6月，他曾表示美联储预计将在年底前缩减购债。
美联储还将2013年美国经济增长率预估区间从6月的2.3%-2.6%调降至2.0%-2.3%。
美联储决议宣布后，美国股市大涨至纪录高点，美元和公债收益率则挫跌。
一位白宫官员表示，叶伦在美联储主席职位竞争中处于领先位置。 叶伦一直是贝南克超宽松货币政策的坚定支持者。
印度政府的一位官员称，截至2014年3月31日的当前财年间，印度的黄金进口量料为750吨，较上年同期减少11%，受官方限制购买黄金的措施影响。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。