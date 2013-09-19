全球金市：黄金接近一周高点，因美联储维持购债规模不变

美联储主席贝南克拒绝承诺在今年开始缩减购债，相反强调该计没有固定的时间表。早在6月，他曾表示美联储预计将在年底前缩减购债。

美联储还将2013年美国经济增长率预估区间从6月的2.3%-2.6%调降至2.0%-2.3%。

美联储决议宣布后，美国股市大涨至纪录高点，美元和公债收益率则挫跌。

一位白宫官员表示，叶伦在美联储主席职位竞争中处于领先位置。 叶伦一直是贝南克超宽松货币政策的坚定支持者。