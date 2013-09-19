版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 08:48 BJT

《汇市简讯》美联储未缩减刺激规模，欧元/美元上看1.3710

0036GMT

* 欧元/美元大涨并收在1.3500上方，此前美联储意外决定维持刺激政策不变

* 美联储决议以及其温和信息，改变了美元前景

* 突破1.3460似乎没有太大阻力

* 支撑位在先前的阻力水准1.3450/55(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 王冠中)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐