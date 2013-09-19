《汇市简讯》美联储未缩减刺激规模，欧元/美元上看1.3710

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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* 欧元/美元大涨并收在1.3500上方，此前美联储意外决定维持刺激政策不变
* 美联储决议以及其温和信息，改变了美元前景
* 突破1.3460似乎没有太大阻力
* 支撑位在先前的阻力水准1.3450/55(完)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。