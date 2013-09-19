金属期市：伦铜触及三周高位，因FED推迟缩减刺激措施

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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美联储周三表示将推迟开始缩减购债，表示希望等待出现经济增长强劲的更多证据。这一表态令投资者预期破灭。
全球最大锡生产商之一--秘鲁矿企Minsur SA 执行长Juan Luis Kruger周三向路透表示，该公司今年将生产3万吨锡，接近去年产量。
全球矿企Southern Copper 执行长周三表示，该公司料将明年在秘鲁开始推进两个搁置的铜矿项目，可能最早于2016年投产。
秘鲁矿企Antamina执行长周三称，该公司2013年料将生产约45万吨铜，与去年持平，并将在未来几年维持这一产量水平。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。