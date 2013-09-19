金属期市：伦铜触及三周高位，因FED推迟缩减刺激措施

美联储周三表示将推迟开始缩减购债，表示希望等待出现经济增长强劲的更多证据。这一表态令投资者预期破灭。

全球最大锡生产商之一--秘鲁矿企Minsur SA 执行长Juan Luis Kruger周三向路透表示，该公司今年将生产3万吨锡，接近去年产量。

全球矿企Southern Copper 执行长周三表示，该公司料将明年在秘鲁开始推进两个搁置的铜矿项目，可能最早于2016年投产。

秘鲁矿企Antamina执行长周三称，该公司2013年料将生产约45万吨铜，与去年持平，并将在未来几年维持这一产量水平。(完)

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