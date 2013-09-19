背景资料：美联储意外决策之下的输家与赢家

标题新闻：截至3月28日当周美国货币市场基金资产增加54.7亿美元，至2.632万亿美元-iMoneyNet
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--原以为市场会方寸大乱的投资者。那些预期市场将会做出激烈反应的人都大失所望，这次决定也不例外。不过这并不是因为缺乏尝试：根据Schaeffer's Investment Research，截至本周一的两周时间里，押注市场波动率上升的买权与卖权的购买比率为3.51，这比去年全年中85%的数字都高。芝加哥期权交易所 (CBOE)波动率指数 周三挫跌6.5%，收报13.59。近期最受欢迎的波动率期权合约是行权水准为20、10月中旬到期的买权，目前有近24万口该合约。
--美元。美元兑一篮子货币创下三个月最大跌幅，实际等于在几个小时内回吐了一年来的多数涨幅，目前位于2月以来最低位。美元兑英镑的表现尤为糟糕，英镑兑美元录得自2009年10月15日以来的最大单日涨幅。投资者上周还在竞相做空英镑，据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，英镑净空仓规模达到37亿美元。
--在过去两周里锁定抵押贷款的人。美国抵押贷款银行协会(MBA)30年期抵押贷款利率9月早前最高升至4.8%，最新为4.75%。相比之下，美国指标30年期房利美抵押贷款支持债券(MBS)的收益率从抵押贷款利率触及高位时的4%跌至3.35%。MBS收益率急挫预示长期抵押贷款利率将会再度下跌。(完) (编译 隋芬/郑茵/白云; 审校 徐文焰/张若琪)
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