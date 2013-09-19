背景资料：美联储意外决策之下的输家与赢家

--原以为市场会方寸大乱的投资者。那些预期市场将会做出激烈反应的人都大失所望，这次决定也不例外。不过这并不是因为缺乏尝试：根据Schaeffer's Investment Research，截至本周一的两周时间里，押注市场波动率上升的买权与卖权的购买比率为3.51，这比去年全年中85%的数字都高。芝加哥期权交易所 (CBOE)波动率指数 周三挫跌6.5%，收报13.59。近期最受欢迎的波动率期权合约是行权水准为20、10月中旬到期的买权，目前有近24万口该合约。

--美元。美元兑一篮子货币创下三个月最大跌幅，实际等于在几个小时内回吐了一年来的多数涨幅，目前位于2月以来最低位。美元兑英镑的表现尤为糟糕，英镑兑美元录得自2009年10月15日以来的最大单日涨幅。投资者上周还在竞相做空英镑，据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，英镑净空仓规模达到37亿美元。