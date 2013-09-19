芝加哥期市：大豆连续第二日上涨，因美联储推迟缩减购债

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 647.00 0.50 +0.08% +0.90% 648.77 61
CBOT玉米 457.50 1.25 +0.27% +0.22% 468.52 36
CBOT大豆 1353.50 5.75 +0.43% +0.39% 1316.21 40
CBOT稻米 $15.65 $0.03 +0.22% +0.51% $15.37 52
美国原油 $108.41 $0.34 +0.31% +2.84% $107.24 54
汇率
欧元/美元 $1.353 $0.017 +1.28% +1.46%
美元/澳元 0.949 0.014 +1.49% +1.87% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 张荻)
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抵押贷款支持证券(MBS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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