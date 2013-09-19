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货币新闻 | 2013年 9月 19日 星期四 09:29 BJT

芝加哥期市：大豆连续第二日上涨，因美联储推迟缩减购债

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 647.00 0.50 +0.08% +0.90% 648.77 61

CBOT玉米 457.50 1.25 +0.27% +0.22% 468.52 36

CBOT大豆 1353.50 5.75 +0.43% +0.39% 1316.21 40

CBOT稻米 $15.65 $0.03 +0.22% +0.51% $15.37 52

美国原油 $108.41 $0.34 +0.31% +2.84% $107.24 54

汇率

欧元/美元 $1.353 $0.017 +1.28% +1.46%

美元/澳元 0.949 0.014 +1.49% +1.87% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 张荻)

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