《香港重要政经日程》--9月19日-9月27日

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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==================今日重要政经消息==================
9月19日(周四)
--第八届泛亚太区私募及创投基金会议。
--中秋节
==================近期重要政经消息==================
9月20日（周五）
--中秋节翌日公众假期。
9月23日(周一)
--香港投资基金协会第七届年会。
--16:30 8月消费者物价指数公布。
--16:30 6月就业及劳工需求统计数字公布。
9月24日(周二)
--亚太卫星通信委员会(APSCC)会议暨展览会（至9月26日）。
--10:45 景顺投资研讨会-第四季度全球及中国市场展望。
--13:10 美国驻港总领事克利福德.哈特出席美国商会，谈对美国的印象及与香港的合作关系。
9月25日(周三)
--11:00 凯捷顾问公司与加拿大皇家银行财富管理公司举行2013年亚太财富报告新闻会
-- 中滔环保 、国际家居零售 新股上市首日。
9月26日(周四)
--16:30 公布香港八月进出口贸易数据。
-- 新世界发展 公布全年业绩。
-- 玖龙纸业 公布全年业绩。
*9月27日(周五)
-- 辉山乳业 新股上市首日。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅；审校 屈桂娟)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。