国际油市：NYMEX原油延续涨势，美联储政策不变且库存下降予以支撑

美联储推迟开始缩减货币刺激措施，与投资者预期不符，美联储表示，希望等待经济走势强劲的更多证据。主席贝南克称，“如果我们对经济展望的信心增强...那么我们可能会在今年稍晚采取行动。”

周三美联储公布声明后进行的路透调查结果显示，17家初级交易商中的九家认为，美联储可能会在12月11-12日政策会议结束时宣布缩减刺激措施，不过多数人强调，他们对预测把握不大。

能源资料协会(EIA)公布的数据显示，美国一周原油库存减少437万桶，至3.5563亿桶，为2012年3月以来最低。路透调查分析师此前预估库存减少140万桶。

利比亚原油生产恢复至战前产能的近40%，出口料上升，在抗议者同意重启油田生产后，西部主要油田增加产出。(完)

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