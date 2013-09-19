国际油市：NYMEX原油延续涨势，美联储政策不变且库存下降予以支撑

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
美联储推迟开始缩减货币刺激措施，与投资者预期不符，美联储表示，希望等待经济走势强劲的更多证据。主席贝南克称，“如果我们对经济展望的信心增强...那么我们可能会在今年稍晚采取行动。”
周三美联储公布声明后进行的路透调查结果显示，17家初级交易商中的九家认为，美联储可能会在12月11-12日政策会议结束时宣布缩减刺激措施，不过多数人强调，他们对预测把握不大。
能源资料协会(EIA)公布的数据显示，美国一周原油库存减少437万桶，至3.5563亿桶，为2012年3月以来最低。路透调查分析师此前预估库存减少140万桶。
利比亚原油生产恢复至战前产能的近40%，出口料上升，在抗议者同意重启油田生产后，西部主要油田增加产出。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 李爽/于春红; 审校 张若琪/郑茵)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
抵押贷款支持证券(MBS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选