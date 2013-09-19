《香港报摘》--其他报纸重要消息9月19日

* 明报

--湾仔适安街地皮上周五(13日)截标，共吸引15个财团争夺，便以1.399亿港元由信置 投得，每方尺楼面地价达12,497港元，料创同区新高。

--创兴银行 日前公布，正与独立第三方就收购该行权益对话。越秀集团公布，根据收购合并守则规定，越秀集团的联系人(包括持有该集团相关证券5%或以上人士)须披露其于越秀或创兴相关证券的买卖。

--在东北经营乳业上下游业务的辉山乳业 周三(18日)截止公开招股，市传录得约12倍超额认购，即冻资131亿港元，消息指将以近上限定价。

*星岛日报

--沙田九肚地皮由百利保及富豪合资，力压其余七家财团，以23.8亿多万港元夺得，楼面尺价低至6,830港元，与本月初毗邻地皮尺价比较，在仅仅半个月间更急泻一成八。

--新加坡的酷航宣布11月开办新加坡往来香港航綫。公司行政总裁Campbell Wilson透露，为了应付发展需要，公司明年底会引入多20架波音787梦幻客机。

--东风集团 副总裁兼董事会秘书蔡玮表示，东风一直关注全球汽车企业发展与变化，研究若干目标企业的潜在合作机会，但对于入股欧洲第二大汽车集团标致雪铁龙(PSA Peugeot-Citroen)的传闻，他仅称目前无可奉告。

*苹果日报

--财政司司长曾俊华表示，香港高楼价问题，最主要由供应解决，并需经过一段时间才能得到解决效果。但他指，政府会在楼价问题得到解决后，在适当时间撤销辣招。

--市传农业银行 及民生银行 竞购永亨银行 。农行发言人表示，目前没有应该披露而没有披露的讯息；民行发言人则指并无此事。

--上海自贸区本月底正式挂牌。东亚银行 旗下东亚(中国)管理层，周三(18日)与数十名分析员举行中国业务投资日。该行副行政总裁李民斌表示，自贸区金融改革开放，前景大有可为，东亚准备好积极参与。

*东方日报

--独立股评人David Webb撰文，批评港交所 在争取阿里巴巴来港上市事件中，再次凸显作为监管机构及上市公司的潜在利益冲突，建议政府应趁今次机会重新检讨港交所职能，将港交所的新股审批工作交回证监会。

--全球最大的二手珠宝回收商CIRCA 香港区业务总监梁曦文表示，相信本地市场潜力大，计划未来两年仍力拓香港区业务，暂无意进军内地市场。

--融创中国 以103.2亿元人民币投得天津南开区地块，较挂牌价91.8亿元高出12.41%。

*文汇报

--建业地产 公布，公司间接附属公司建业住宅集团(中国)于挂牌出让中，投得两幅位于平顶山市的土地，总金额1.87亿元人民币。项目将作多用途发展，包括住宅、商业及车库，预计于2016年10月竣工。

--国泰航空 早前公告表明反对捷星香港在本港营运。国泰行政总裁史乐山重申反对捷星的立场，声称由外航控制的航空公司以特许经营方式于香港营运，将带来相当严重的后果。

--恒盛地产 以14.1亿元人民币竞得上海市南桥新城09单元宅地，溢价180%，刷新上海2013年地块溢价率纪录。

*大公报

--AEON信贷财务 董事总经理冯锦成透露，集团一直有留意并购机会，若遇到有合适的项目亦会考虑，但强调不能太贵，而并购目标主要是金融机构或保险顾问公司。

--盛高置地 承认与绿地就可能的资产注入进行初步商讨，但公司或其任何附属公司并没有就任何资产注入订立任何正式协议或协定主要条款。(B06)

--三位知情人士消息称，双汇国际斥资47亿美元收购史密斯菲尔德(Smithfiled)食品公司一事即将获得后者股东的同意，有信心在本月26日完成交易。(完)