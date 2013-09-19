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货币新闻 | 2013年 9月 19日 星期四 09:32 BJT

新兴汇市：印尼卢比和泰铢兑美元大涨2%，美联储决策令市场意外

路透新加坡9月19日 - 印尼卢比和泰铢兑美元周四均跳升2%，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外维持刺激政策不变。

0116GMT，印尼卢比兑美元 大涨2.3%至11,200。

泰铢兑美元 亦上扬2.0%至31.07，为7月29日以来高位。(完)

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