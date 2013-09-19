新兴汇市：印尼卢比和泰铢兑美元大涨2%，美联储决策令市场意外

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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路透新加坡9月19日 - 印尼卢比和泰铢兑美元周四均跳升2%，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外维持刺激政策不变。
0116GMT，印尼卢比兑美元 大涨2.3%至11,200。
泰铢兑美元 亦上扬2.0%至31.07，为7月29日以来高位。(完)
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