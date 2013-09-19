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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 09:17 BJT

《汇市简讯》美元/日圆：美债收益率重挫形成打压，风险偏好升温则构成支撑

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* 美债收益率大跌以及美元全线走软，打压美元/日圆

* 风险偏好强劲升温或将施压日圆

* 若新兴市场货币及资产价格反弹，以日圆融资的利差交易将损及日圆

* 美元/日圆支撑位在日线图一目均衡云区底部97.65

* 其下支撑位在8月28日低位96.81，强支撑位是200日移动均值95.88

* 介于98.70/80的前支撑位现在成为阻力(完)

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