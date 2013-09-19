《汇市简讯》美元/日圆：美债收益率重挫形成打压，风险偏好升温则构成支撑

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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* 美债收益率大跌以及美元全线走软，打压美元/日圆
* 风险偏好强劲升温或将施压日圆
* 若新兴市场货币及资产价格反弹，以日圆融资的利差交易将损及日圆
* 美元/日圆支撑位在日线图一目均衡云区底部97.65
* 其下支撑位在8月28日低位96.81，强支撑位是200日移动均值95.88
* 介于98.70/80的前支撑位现在成为阻力(完)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。