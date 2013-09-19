港报社评：中国增持美债，风险与日俱增--信报9月19日

7月份中国增购美债，持量高逾1万2千7百亿美元。如今美国开始启动退市，使中国所持巨额美元资产的风险遽升；加上美国联邦政府债务持续恶化，中国实在有需要检讨庞大外汇储备资产的投资组合。

过去3个月，美国10年期国债孳息率波动。5月初，息率约1.62，但短短2个月间，飙升了逾1%，外国债权人减持未令人意外。反观中国截至7月，美债整体持量增加15亿，总额近1万3千亿美元，成为美国头号债主。

中国积累如此庞大持债数量，要大手减持谈何容易，而且此举也会冲击中美微妙的金融关系。2010年2月，美中安全委员会便曾高调关注中国手持天量美债对美国可能造成的安全威胁。

但如美国前财长萨默斯所指出，中国大量抛售美债，债市必然剧烈震荡，中国手上的巨大美元资产也大幅「缩水」。在美国启动退市下，中国更多从投资回报的角度，警惕巨额美债持量的风险，控制持量的增长速度。 据白宫预算管理办公室(OMB)计算，未来5年，美国联邦政府债务总额将由今年约17万5千亿美元，攀升至2017年逾21万3千亿美元。反映美国经济存在不少隐忧，靠收入解除债务压力相当困难。

如今中国所累积的巨大美债持量，无论是增持或减持，都可能产生「潜在自损」的风险。据美国国会预算办公室估计，美国10年期国债孳息率到2019年将升上5厘以上水平，对美国债市造成冲击，无论从长短期角度看，都敲响中国需要全面检讨外汇储备资产投资组合的警号。