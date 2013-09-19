港报社评：汲取董曾两朝教训做好退市预案准备--明报9月19日

政府遏抑楼市需求的「辣招」将提交立法会审议，两大地产商李嘉诚和李兆基都不看好楼市前景，财政司长曾俊华表示政府会在适当时间尽快撤招。这些信息存在矛盾。楼市不理性，需要用辣招遏制，既然楼市走势向下，为何还需要辣招？现在楼市受外围和内在因素影响，释出的信息甚为复杂。政府提出的辣招有必要，也不应该减辣；然而，政府必须做好退市预案。

政府以印花税遏抑楼市，全面实施后，从过去半年成交显着减少，反映辣招奏效。香港楼价由2008年金融海啸迄今，从低位上升了约120%，主要基于3种因素：（1）供应严重短缺；（2）低息环境；（3）全球游资充斥，楼市成为这类热钱追逐的市场。

只有上述3项因素出现变化，香港楼市才有望回归正常。伯南克已宣称将退市，不过，政府仍欠可发展土地；美国即使退市，关键的加息仍然有待，多家投资银行的经济师估计，2016年底前联邦基金利率将升至2至3厘。

香港利率极可能在未来3年内，会由超低转为低水平，还有3年时间调整适应，热钱虽然减少，但在供应未充裕、利率不高下，辣招就有存在的必要。

不过，外围因素难以预测，特别是金融瞬息万变，政府在争取立法会通过辣招的同时，要研议和制订退市预案，保障市民和香港的整体利益。

董建华「八万五」用意虽好，但遇到金融风暴，他未即时变通调整目标，使楼市重挫；曾荫权把土地房屋事务交由市场主导，留下供求严重失衡的祸根。梁振英政府在可控制范围内，应该研议制订一些指标，作为量度退市时机的参考。