港报社评：中央冀正能量成为香港主导力量--文汇报9月19日

中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声昨日在京会见香港友好协进会访问团时，对香港社会提出四点希望：希望各界坚持「一国两制」原则及拥护基本法，支持特区政府及行政长官梁振英依法施政，做好青年工作，为香港的繁荣稳定多作贡献。

俞正声的四点希望，是互相紧密联系的。首先，是希望社会各界坚持「一国两制」原则及拥护基本法。这既是再次明确了坚持依法治港的方针，也具有鲜明的针对性。对于香港来说，无论是发展经济、改善民生，还是进行政改、推进民主，都很有指导意义。

其次，是希望社会各界为香港的繁荣稳定多作贡献。俞正声指出，上海自由贸易区的成立，不会对香港构成威胁，强调自贸区只是「改革试验区」。这当然不乏释除港人担忧之意，但更是鼓励港人自强不息，关键是香港社会要实干兴港。

第三，是希望各界支持特区政府及特首梁振英依法施政。俞正声指出，反政府不利香港的繁荣和稳定发展。当前香港经济发展处于关键阶段，又面临2017年特首普选，特首和特区政府面对的挑战和困难不容低估。若任由反对派反政府、反梁，只会拖累香港的经济民生和政制发展。

第四，是希望爱国爱港团体继续加强青年工作。青年是香港的未来。值得留意的是，有一些香港青年往往将人生道路上遇到的问题和困难归咎于两地的交流与合作。对此，爱国爱港团体应在青年工作上多做工夫，让年轻人深入了解「一国两制」和基本法，香港的年轻人才会有更大发展空间。