《汇市简讯》美元指数日线若收在6月低点下方则看空

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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* 日线若收在6月低点下方，强烈偏空--美元前景不利
* 200周移动均线接近关键支撑位79.81
* 周线若收在200周移动均线下方，将预示长期前景非常偏空
* 扩展到2005年的多年三角形--可能向下突破
* 图表：link.reuters.com/wec33v(完)
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