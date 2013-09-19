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市场报道 | 2013年 9月 19日 星期四 09:20 BJT

《汇市简讯》美元指数日线若收在6月低点下方则看空

0109GMT

* 日线若收在6月低点下方，强烈偏空--美元前景不利

* 200周移动均线接近关键支撑位79.81

* 周线若收在200周移动均线下方，将预示长期前景非常偏空

* 扩展到2005年的多年三角形--可能向下突破

* 图表：link.reuters.com/wec33v(完)

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