港报社评：香港经济藏风险，内忧甚于外患--经济日报9月19日

香港作为外向型经济，经济表现很大程度受外部环境，尤其中国与美国的掀动，惟明年香港经济外部问题应不严重。 其一，美国退市难快。储局退市按复苏状况调整。近月储局不断放风，减买债规模从最初传的每月200亿至250亿美元，近期则传降至100亿甚至50亿美元，反映储局退市态度弹性。 其二，中央调结构硬中有软。中央习李新领导层年初全面接班后，展示出为调结构不惜减慢经济增长的决心，外界忧内地经济恐硬着陆，惟此实过虑。因中央在6月藉钱荒立威后，已微调政策。中央调结构或稳经济的政策天秤，是随经济热度调整。 此可预视，明年中美经济虽好不到哪里，亦坏不到哪里，明年香港经济基调亦应以窄幅横行为主；最大风险应在内部，尤其楼市。 因香港楼市对经济影响存滞后，过去2年楼市畅旺，今年有关资金陆续入帐、单位相继入伙。惟今年香港楼市转淡，负面效应将在明年起浮现。 更难逆料是，美国退市将促热钱回流美国，香港利率亦将随美国市场利率易升难跌。香港会否如其他新兴市场般，因资金急撤触发资产价格急挫，重创经济？还是中国经济在新兴国中独好，反促热钱涌向中港，为香港楼价带来支撑？ 在此极大不确定性下，李嘉诚选择先行减债，谋定后动。对于小投资者或企业管理层，亦应作最好准备、最坏打算。